В сезон зимней охоты Нижновэнерго предупреждает охотников о недопустимости повреждения линий электропередачи.

Энергетики филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» – «Нижновэнерго» призывают любителей охоты соблюдать меры осторожности в местах нахождения энергообъектов. Недопустимо стрелять в изоляторы, информационные таблички и другие элементы воздушных линий электропередачи. Подобные действия могут привести к аварийным отключениям электроснабжения и стать причиной электротравматизма людей.

Небрежность охотников, а в некоторых случаях умышленное повреждение элементов линий электропередачи, может стать причиной перерывов в электроснабжении целых населенных пунктов, в том числе социально значимых объектов.

Кроме того, повреждения линий электропередачи представляют большую угрозу для жизни и здоровья как самих охотников-вандалов, так и посторонних лиц. Ситуация может усугубляться тем, что, повредив энергообрудование, виновники произошедшего нередко покидают место происшествия, никому не сообщив о случившемся. Тем самым они подвергают опасности людей, которые могут случайно оказаться вблизи поврежденной линии электропередачи.

Специалисты филиала «Нижновэнерго» напоминают, что за повреждение элементов линий электропередачи и причинение ущерба электросетевому предприятию виновники произошедшего несут уголовную ответственность по ст. 215.2 УК РФ «Приведение в негодность объектов жизнеобеспечения», предусматривающей наказание в виде лишения свободы до семи лет. Обо всех нарушениях в работе электроустановок, несанкционированных действиях в охранных зонах энергообъектов, либо если вы стали свидетелем противоправных действий в охранных зонах энергообъектов или располагаете информацией об этом можно сообщать по круглосуточному телефону Контакт-центра «Россети Центр и Приволжье» – 8-800-220-0-220 (звонок бесплатный).

«Стрельба по пернатой дичи, сидящей на проводах и опорах линий электропередачи является нарушением. Надеюсь, что любители охоты относятся к своему увлечению ответственно, с пониманием соответствующих норм, правил и требований», – сказал заместитель генерального директора «Россети Центр и Приволжье» – директор филиала «Нижновэнерго» Дмитрий Прохоров.