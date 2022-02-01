Сергей Богатуров. Фото: Прокуратура Нижегородской области.

Старший советник юстиции Сергей Богатуров назначен заместителем прокурора Нижегородской области, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры. Соответствующий приказ подписан 31 января.

О новом заместителе прокурора известно, что он родился в 1984 году в рабочем поселке Тонкино, а в 2006 году окончил ННГУ им. Лобачевского. В тот же год Сергея Богатурова приняли на службу в органы прокуратуры.

- Он последовательно занимал должности от помощника Семеновского городского прокурора до Борского городского прокурора. За примерное исполнение служебных обязанностей поощрялся правами Генерального прокурора Российской Федерации. Женат, воспитывает двоих детей, -сообщили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что Игорь Мокичев назначен прокурором Нижнего Новгорода.