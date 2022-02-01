69 случаев омикрон-штамма подтверждено в Нижегородской области на 1 февраля

69 случаев омикрон-штамма выявили в Нижегородской области на 1 февраля. Фото: Андрей КАРА

В Нижегородской области по состоянию на 1 февраля лабораторно подтверждено 69 случаев заболевания коронавирусом, вызванным штаммом «омикрон». Он выделяется в 75% случаев при секвенировании, сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

По данным ведомства, первые пять зарегистрированных случаев – завозные: заболевшие прибыли из Нигерии, Доминиканы, Израиля и ОАЭ. Еще один человек выезжал за пределы Нижегородской области, во всех остальных случаях заражения произошли на территории региона.

- Все заболевшие изолированы либо госпитализированы, заболевание преимущественно протекает в форме ОРВИ. За контактными лицами установлено медицинское наблюдение, - сообщили в Роспотребнадзоре.