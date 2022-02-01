Свет и горячую воду отключат частично в двух районах Нижнего Новгорода 1 февраля

Электроэнергию и горячую воду отключат частично в двух районах Нижнего Новгорода 1 февраля. Об этом сообщается на сайте городского управления ГО и ЧС.

В Автозаводском районе без света останутся жители домов № 12/1 и 15а/1 по улице Мончегорской. Электричества не будет с 9 до 13 часов.

В Московском районе запланировано отключение горячей воды – перебои будут наблюдаться на улице Красных Зорь, 22. Коммунальная услуга не будет предоставляться с 10 до 16 часов.

Отключения носят плановый характер и связаны с проводимыми работами на объектах ЖКХ. По данным управления ГО и ЧС Нижнего Новгорода, за минувшие сутки в областном центре произошло 18 коммунальных аварий.