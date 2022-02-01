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Авто1 февраля 2022 5:34

326 парковочных разрешений выдано в Нижнем Новгороде в январе 2022 года

173 из них – льготники
Источник:kp.ru
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326 парковочных разрешений выдано в Нижнем Новгороде в январе 2022 года

326 парковочных разрешений выдано в Нижнем Новгороде в январе 2022 года

Фото: Василий Вахрин

326 парковочных разрешений выдали в Нижнем Новгороде за январь 2022 года. Об этом глава города Юрий Шалабаев сообщил в своем Instagram.

Резидентам, то есть жителям соседних с парковками домов, выдано 139 разрешений, льготникам – 173, еще 14 разрешений получили 14 владельцев электромобилей.

Парковка для резидентов в Нижнем Новгороде стоит три тысячи рублей в год. Разрешения можно оформить на госуслугах, сайте парковочного пространства города или в многофункциональных центрах.

– На одно жилое помещение предоставляется одно разрешение. При наличии двух и более собственников нужно будет получить согласие остальных владельцев, – пояснил мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев. – В ночное время (с 20:00 до 8:00), в выходные и праздничные дни парковка открытого типа будет бесплатной.

Напомним, 31 января в Нижнем Новгороде заработали еще 20 платных парковок.