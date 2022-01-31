Омикрон-штамм коронавируса обнаружен у 75% нижегородских пациентов

У 75% нижегородских пациентов, заболевших новой коронавирусной инфекцией COVID-19, обнаружен омикрон-штамм. Многие болеют целыми семьями. Об этом министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов сообщил в своем Instagram-аккаунте.

У большинства зараженных болезнь протекает легко и без высокого процента осложнений, то есть пневмония встречается редко, однако нагрузка на здравоохранение сейчас колоссальная.

- Эмоции и переживания зашкаливают. А это ухудшает состояние. Сейчас важно максимально успокоиться. Страх - убивает сознание. А эмоции не дают возможность быть услышанными и полноценно помочь, - пояснил чиновник.

Так, министр советует при первых же симптомах ОРВИ остаться дома и заняться лечением. Так, если болит горло, то полощите его, а если есть недомогание в мышцах или болит голова, то принимайте обезболивающие. Температуру рекомендуют сбивать только если она выше 38,5 градусов. Полезно также выпивать до 3,5 литров воды в сутки.

- Утром дозвониться в поликлинику сложнее. Многие стараются именно в утренние часы позвонить и вызвать врача. Хотя первые симптомы появились всего несколько часов назад. Если температура невысокая (ниже 38,5С), можно прийти в поликлинику самостоятельно (выпив жаропонижающее и надев маску с перчатками). Если температура выше 38,5С лучше все же вызвать врача на дом, - написал Давид Мелик-Гусейнов.

С первых же часов недомогания не стоит хвататься за антибиотики и противовирусные препараты, так как эти препараты могут повлиять на более серьёзные осложнения, чем от коронавируса. Лучше всего при лёгком или бессимптомном протекании болезни пользоваться общими рекомендациями и домашним режимом.

- Больничный открыть без очного обращения к доктору пока ещё сложно. Но готовится новый федеральный порядок, упрощающий этот механизм. Как появится он, сразу доведём его до всех. Пока если возникают вопросы с открытием больничного листа, обратитесь в администрацию своей поликлиники. Работодателям тоже большая просьба идти навстречу сотрудникам, особенно в первые дни болезни. Можно временно закрывать эти дни отгулами и решать вопрос индивидуально. Пандемия нас всех учит договариваться, - подытожил министр.

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