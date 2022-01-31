Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поделился событийной программой в Нижнем Новгороде на 2022 год. Об этом он сообщил в историях своего Instagram-аккаунта.

- Идём дальше, поднимемся выше. В этом году запланировано проведение больших мероприятий, форумов будет продолжено масштабное благоустройство, - написал чиновник.

В 2022 году в регионе отметят 200-летие Нижегородской ярмарки и 100-летие Семеновской матрешки. Также по традиции пройдет ЦИПР-22 и Сахаровский фестиваль.

- Планируем большие премьеры на открытии Пакгаузов – выступят звезды первой величины, - подчеркнул Глеб Никитин.

Масштабная насыщенная культурно-музыкальная программа планируется в Александровском саду, парке «Швейцария» и Кремле.

Кстати, Нижегородская область в рейтинге событийного потенциала регионов с 11 места поднялась на четвёртое по результатам 2021 года. Большая заслуга в этом принадлежит мероприятиям в рамках проектов «Нижний 800» и «Новогодняя столица». Только

- Это лучший показатель за 8 лет исследований, - подытожил глава региона.

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