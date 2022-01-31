Нарушение COVID-мер зафиксировали в пяти нижегородских кафе за прошедшие выходные

За прошедшие выходные в пяти заведениях общепита Нижнего Новгорода обнаружены нарушения эпидемиологических норм. Об этом сообщает пресс-служба городского УМВД России.

Проверочные рейды в этот раз проходили в самом центре – Нижегородском районе, там было осмотрено девять заведений (кафе, баров, ресторанов и ночных клубов). Усилиями полиции было обнаружено 5 нарушений, среди которых запрет обслуживания посетителей без маски и отсутствие входного контроля на наличие QR-кодов.

- Все нарушения задокументированы, материалы будут направлены в суд, - отметили специалисты.

Сумма штрафа за невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории Нижегородской области для граждан составляет сумму в размере от 1 000 до 30 000 рублей; на должностных лиц - от 10 000 до 50 000 рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от 30 000 до 50 000 рублей; на юридических лиц - от 100 000 до 300 000 рублей.

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