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Общество31 января 2022 15:49

Около тысячи обращений получили разработчики новой маршрутной системы Нижегородской агломерации

Большую часть из них учли
Кристина БЕРБАСОВА
Кристина БЕРБАСОВА
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Около одной тысячи обращений получили разработчики новой системы работы общественного транспорта Нижегородской агломерации. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Все замечания и предложения от нижегородцев были проанализированы и просчитаны, что позволило значительно пересчитать движение и интервалы части маршрутов.

- Главная задача для нас при этом – удобство пользователей общественного транспорта, сокращение времени ожидания пассажиров на остановках, увеличение скорости передвижения на маршрутах, повышение комфортности и безопасности пассажирских перевозок, - отметил замминистра транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области Артем Бафанов.

Например, в Дзержинске в связи с запланированным строительством жилья и открытием социальных объектов на улице Буденного – улице Самохвалова – проспекте Ленинского Комсомола будет предусмотрен новый маршрут

А в Кстове переведут маршруты автобусов №101, 120 и 151 на регулируемые тарифы, это позволит в будущем пользоваться всеми видами льготных проездных.

В Нижнем Новгороде одобрили продление маршрута автобуса №58 до ЖК «Торпедо» и улучшение обслуживания территорий перспективной застройки деревни Ольгино, посёлка Новинки и так далее.

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