Давид Мелик-Гусейнов объяснил необходимость COVID-ограничений в ТЦ и общепите

Министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов объяснил необходимость COVID-ограничений в торговых центрах и заведениях общепита. Чиновник отреагировал на комментарий нижегородца под постом главы региона в Инстаграме.

- Какой избирательный вирус: в автобусе он не ездит, там все вместе и с кодом и без, но зато выбирает только ТЦ и там ищет детей без родителей. Ходит в кафе с 23 до 6 утра. Круто, - написал местный житель Павел Александрович.

Давид Мелик-Гусейнов отреагировал на это высказывание и объяснил, что никакой избирательности у COVID-19 нет, зато есть некая «цепочка передачи».

- У каждой ситуации есть свой уровень риска. Он складывается из многих обстоятельств. Решения принимаются, исходя из накопленных миром знаний и просчитанного эпидемиологического эффекта, - пояснил министр.

Напомним, что с 28 января в регионе ввели новые ограничения в связи с ростом заболеваемости коронавирусом. Так, с23:00 до 6:00 общепит работает только на доставку или вынос, а детям вновь нельзя посещать ТЦ и ТРЦ без сопровождения взрослых. Также запрещено проводить дискотеки и караоке-вечера, даже если допуск по QR-кодам.

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