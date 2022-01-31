АО «Нижегородский водоканал» списал более 6,5 миллионов рублей пеней своим абонентам

Участниками акции «В новый год без долгов», проходившей в конце прошлого года, стали почти 600 жителей Нижнего Новгорода и Кстовского района. В рамках акции, которую проводило АО «Нижегородский водоканал», абоненты могли забыть о накопленных пени при условии полной оплаты просроченной задолженности за услуги холодного водоснабжения и водоотведения. В итоге были списаны пени на сумму 6,5 млн рублей, а общая сумма погашенных долгов приблизилась к 8 млн рублей.

- Акции, направленные на списание пеней у абонентов, накопивших задолженность, всегда очень востребованы, - подчеркивает начальник управления по работе с дебиторской задолженностью Центра по работе с абонентами Оксана Коновалова. – Они помогают максимально комфортно расплатиться с долгами за водоснабжение и водоотведение, при этом сэкономив семейный бюджет, так как в отдельных случаях пени составляют большую часть итоговой суммы.

Для жителей такой способ погашение долгов – возможность избежать принудительного взыскания денежных средств уже по решению суда или таких ограничительных мер, как отключение услуг «холодное водоснабжение» и «водоотведение».

- Работа по просроченным задолженностям ведется постоянно, - напоминает Оксана Олеговна. – Поэтому мы всегда рекомендуем своим абонентам вовремя оплачивать счета, не накапливая долги и не ставя под угрозу свой комфорт.