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Общество31 января 2022 13:50

Десять отделений нижегородских больниц закрыты на карантин по коронавирусу

Такие данные предоставляются на 31 января
Кристина БЕРБАСОВА
Кристина БЕРБАСОВА
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По данным на 31 января 2022 года, карантин по новой коронавирусной инфекции COVID-19 ввели в десяти отделениях больниц Нижнего Новгорода. Об этом «Комсомолке» сообщили региональном министерстве здравоохранения.

В частности, в городе ограничения введены в трёх отделениях областной психиатрической больницы № 1 имени Кащенко, в женском отделении клинической психиатрической больницы № 1, в трёх отделениях ГКБ № 12 Сормовского района и в неврологическом отделении ГКБ №10 Канавинского района.

Также карантин действует в неврологическом отделении Павловской ЦРБ и мужском отделении психоневрологического диспансера в Дзержинске.

Как правило, карантин по ковиду устанавливается на две недели. В это время запрещены посещения больных и прием передач.

Напомним, что в Нижегородской области началась пятая волна коронавируса, а уровень заболеваемости подскочил в три, а то и в четыре раза.

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