Браконьер, обвиняемый в убийстве егеря в Нижегородской области, предстанет перед судом. Расследование дела по статье: «Убийство лица в связи с осуществлением данным лицом служебной деятельности» завершено, также утверждено обвинительное заключение. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

Всё произошло 4 мая в Ардатовском районе. В тот день 36-летний егерь Валерий Гайдыш уехал из своего дома в селе Саконы на старенькой служебной «буханке», а позже домой так и не вернулся. Поиски длились 10 дней и закончились трагично, ведь в лесу было найдено его тело. Позже по подозрению в убийстве мужчины был задержан 34-летний местный житель.

- Днем 4 мая возле рабочего поселка Мухтолово между находящимся при исполнении служебных обязанностей охотоведом ГКУ НО «Центр охраны животного мира и водных ресурсов» и подозреваемым, который незаконно охотился в лесу, произошел конфликт. В результате злоумышленник убил егеря, - рассказали в пресс-службе ведомства. – Позже обвиняемый встретился со своим знакомым, которому рассказал о совершенном убийстве и, послушав его совет, вернулся к трупу и закопал его в лесу. Также он уничтожил личные вещи егеря.

В поисках убийцы следователи действовали оперативно и сразу принялись опрашивать местных жителей, которые привлекались к административной ответственности за нарушение правил охоты. К 11 мая подозреваемый был задержан и заключен под стражу.

- Свою вину он признал частично, - уточнили в СУ СКР по Нижегородской области.

Известно, что знакомому браконьера также предъявили обвинение, но уже по статье: «Заранее не обещанное укрывательство особо тяжкого преступления».

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