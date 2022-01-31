Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 снизился в Нижегородской области

Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу снизился в Нижегородской области. Этот показатель изменился за неделю. Соответствующие данные размещены на портале стопкоронавирус.рф.

Так, 21 января 2022 года коллективный иммунитет в регионе составлял 65,2% (тогда полную вакцинацию прошли 1 758 283 нижегородца), однако к 28 января эта цифра снизилась почти на один процент, то есть показатель установился на отметке 64,5% (полную вакцинацию прошли 1 781 746 человек).

Напомним, главной новостью минувших дней стало начало вакцинации от COVID-19 нижегородских подростков. В регион поступила первая партия вакцины «Спутник M» - более двух тысяч доз.

Однако губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в ближайшее время не планирует вакцинировать своих детей от новой коронавирусной инфекции COVID-19. Сейчас у них высокие показатели антител.

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