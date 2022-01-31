Минстрой выдал разрешение на строительство фуникулер на откосе Нижегородского кремля

Управление делами Правительства Нижегородской области получило разрешение на строительство фуникулер на откосе кремля в Нижнем Новгороде. Документы были подписаны ещё 23 декабря 2021 года. Информация об этом размещена в реестре выданных разрешений на строительство, опубликованных на сайте регионального Минстроя.

Сроки завершения работ по строительству фуникулера сдвинулись на лето 2022 года, в то время как ранее планировалось сдать объект до конца 2021 года.

- В ходе строительства потребовалось дополнительное укрепление фундамента стены, а также Часовой и Северной башни, - рассказали ранее в управлении делами правительства Нижегородской области. – Также были завершены работы по укреплению склонов – были установлены сваи и подпорные стены. Завершается укрепление фундамента стены на участке от Часовой до Северной башен.

Напомним, что стоимость строительства фуникулера в Нижегородском кремле выросла на 300 миллионов рублей. Причина – подорожание строительных материалов.

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