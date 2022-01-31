В 31 районе Нижегородской области не обнаружено новых случаев COVID-19 за сутки

За минувшие сутки в 31 муниципалитете не было выявлено новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.
Отметим, что общее число зараженных коронавирусной инфекцией в Нижегородской области составляет 253 084 человека. В частности, в самом Нижнем Новгороде проживают 97 522 зараженных, а остальные 155 562 человека – распределены по районам и городским округам региона.
Территории Нижегородской области с высоким количеством человек, зараженных коронавирусом, находятся в Дзержинске (24 237 человек) и на Бору (11 625 человек).
Наименьшее количество человек, зараженных коронавирусом, отмечено в Первомайском районе (536 человек) и Перевозском районе (588 человек).
Напомним, ранее мы сообщали, что 27-летний мужчина, страдающий тяжелой формой онкологии, справился с коронавирусом. И это несмотря на тяжелое течение заболевания.
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