Ещё у 1 225 нижегородцев диагностировали коронавирус за сутки

По данным на 31 января 2022 года, общее число зараженных COVID-19 в Нижегородской области достигло 253 084 человека. За последние сутки был выявлено 1 225 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией у нижегородцев, из них 254 человека госпитализированы. Об этом сообщает портал стопкоронавирус.рф.
Число новых выздоровевших пациентов в Нижегородской области составило 697 человек. Напомним, что с начала пандемии COVID-19 побороли уже 227 878 жителей Нижегородской области.
К сожалению, число умерших выросло до 10 503 человека. За минувшие сутки не справились с болезнью четырнадцать нижегородцев.
- По состоянию на 28 января, коллективный иммунитет в регионе составляет 64,5%. Полную вакцинацию прошли 1 781 746 человек, а прививку первым компонентом сделали 1 858 746 нижегородцев, - сообщается на сайте.
Как ранее сообщалось, всю актуальную информацию о текущей эпидемиологической ситуации с коронавирусом достоверно и оперативно предоставляет официальный ресурс от правительства России: стопкоронавирус.рф.
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