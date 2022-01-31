Жена задушила мужа из ревности в Богородском районе

Уголовное дело по статье «Убийство» возбудили на 47-летнюю жительницу деревни Лакша Богородского района. Женщина задушила своего мужа при попытке успокоить его агрессивное настроение. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Нижегородской области.

- По версии следствия, в ночь на 27 января в квартире семейной пары на почве ревности началась бурная ссора, - объяснили в ведомстве. – В результате спора женщина задушила 54-летнего супруга.

Подозреваемая рассказала следователям, что убивать мужа не хотела и лишь пыталась успокоить его, так как он вёл себя агрессивно. Свою вину она так и не признала.

Сейчас женщине предъявлено обвинение, а также избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Расследование этого дела продолжается.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:

* в группе Вконтакте

* в Одноклассниках

* в Фейсбуке

* в Инстаграм

* в твиттере

Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!