Более 3,5 тысяч нарушений при уборке территорий от снега и наледи выявили в Нижегородской области

С 1 ноября 2021 года было проверено более 15 тыс. дворов и крыш многоквартирных домов.
Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области
С 1 ноября 2021 года в Нижегородской области было проверено более 15 тысяч дворов и крыш многоквартирных домов. В ходе проверок специалистами ГЖИ обнаружено более 3,5 тысяч нарушений при уборке снега и наледи. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
Проверки проходили ежедневно: как в будни, так и в выходные дни.
- Всего с начала 2022 года от жителей области в Центр управления регионом поступило 400 сообщений по вопросам сбивания сосулек с крыш домов, - подчеркнул руководитель региональной Государственной жилищной инспекции Игорь Сербул.
За ненадлежащую уборку придомовых территорий и кровель было возбуждено 200 дел об административных правонарушениях. Так, к ответственности привлекли 178 должностных и 29 юридических лиц.
За плохую уборку дворов и крыш ТСЖ и ЖСК грозит штраф до 50 тысяч рублей, а для управляющих компаний – до 300 тысяч рублей.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:
* в группе Вконтакте
* в Одноклассниках
* в Фейсбуке
* в Инстаграм
* в твиттере
Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!