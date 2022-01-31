Более 3,5 тысяч нарушений при уборке территорий от снега и наледи выявили в Нижегородской области

С 1 ноября 2021 года было проверено более 15 тыс. дворов и крыш многоквартирных домов. Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

С 1 ноября 2021 года в Нижегородской области было проверено более 15 тысяч дворов и крыш многоквартирных домов. В ходе проверок специалистами ГЖИ обнаружено более 3,5 тысяч нарушений при уборке снега и наледи. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Проверки проходили ежедневно: как в будни, так и в выходные дни.

- Всего с начала 2022 года от жителей области в Центр управления регионом поступило 400 сообщений по вопросам сбивания сосулек с крыш домов, - подчеркнул руководитель региональной Государственной жилищной инспекции Игорь Сербул.

За ненадлежащую уборку придомовых территорий и кровель было возбуждено 200 дел об административных правонарушениях. Так, к ответственности привлекли 178 должностных и 29 юридических лиц.

За плохую уборку дворов и крыш ТСЖ и ЖСК грозит штраф до 50 тысяч рублей, а для управляющих компаний – до 300 тысяч рублей.

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