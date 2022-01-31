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Происшествия31 января 2022 8:33

Иномарка сбила пенсионерку с 2-летним ребёнком на санках в Нижнем Новгороде 30 января

За рулем находился водитель-новичок
Кристина БЕРБАСОВА
Кристина БЕРБАСОВА
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Пенсионерка 70 лет и её двухгодовалый внук попали под колеса автомобиля «Митцубиси» в Советском районе Нижнего Новгорода 30 января. Пострадавшие остались живы, но получили травмы. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.

Около 11:30 у дома №75 по улице Кузнечихинская иномарка наехала на нижегородку и ребёнка, которого она везла впереди себя на санках. По неизвестной причине пешеходы находились на проезжей части.

- Наезд совершил водитель 2001 года рождения, - отметили в ведомстве. – Стаж вождения один год.

В результате ДТП пенсионерку и ребёнка госпитализировали в больницу. У женщины врачи диагностировали ушиб тазобедренного сустава, с такой травмой она была отпущена домой, а вот 2-летнего мальчика пришлось госпитализировать, так как ему поставили диагноз «закрытая черепно-мозговая травма» и «сотрясение головного мозга».

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