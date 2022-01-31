Ледяной водопад появился на территории нижегородского памятника природы Урочище Слуда

Ледяной водопад появился на территории заповедника «Урочище Слуда» на высоком берегу Оки, который протягивается от Мызинского и до метромоста в Нижнем Новгороде. Об этом нижегородка Ольга Куренкова рассказала в своем Instagram-аккаунте.
- Координаты ледяного водопада: 56.280208, 43.970620. Сохраняйте и обязательно прокатитесь или прогуляйтесь туда до конца зимы, это волшебное место, - написала девушка.
Добраться до необычайно красивого места можно на машине, дорога для этого вполне нормальная и всё же последние 200 метров придётся пройти пешком.
Для того чтобы попасть в лесной массив необходимо спуститься у Канавинского моста и ехать вдоль набережной.
Напомним, ранее «Комсомолка» начинала публиковать серию историй о самых загадочных и интересных местах нашей области. Рассказ мы начали с настоящей жемчужины нашего края – озера Светлояр, а продолжили публикацией о усадьбе Пушкина в Большом Болдине.
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