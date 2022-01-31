Свет отключат на трёх улицах Нижнего Новгорода 31 января

Электричество отключат на трёх улицах в Нижнем Новгороде 31 января. Об этом сообщается на сайте городского управления ГО и ЧС.

В Автозаводском районе обесточат дом №7а по улице Красноуральской. Света не будет с 9:30 до 16 часов.

В Канавинском районе отключение электроэнергии запланировано в доме №24 по улице Архангельской и на Подворной, 2. Жильцам этих домов придется сидеть без света до 16 часов.

Отключения носят плановый характер: в это время специалисты будут проводить работы на объектах ЖКХ. К слову, по данным ведомства, за минувшие сутки в Нижнем Новгороде произошло девять аварий на системах ЖКХ.