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Здоровье31 января 2022 5:47

Нижегородские поликлиники и больницы переведены на усиленный режим работы

В регионе идет пятая волна COVID-19
Ирина ШВЫРКАЕВА
Ирина ШВЫРКАЕВА
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Нижегородские поликлиники и больницы переведены на усиленный режим работы.

Нижегородские поликлиники и больницы переведены на усиленный режим работы.

Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Все медицинские организации Нижегородской области переведены на усиленный режим работы из-за большого роста заболеваемости коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил губернатор Глеб Никитин в своем Instagram.

- Как и прогнозировалось, началась пятая волна, и она набирает обороты. Но! В этот раз значительно ниже уровень госпитализации. Она растёт гораздо более низкими темпами. И здравоохранение готово к новой волне. Коечный фонд сформирован с запасом, - написал глава региона.

Также он отметил, что стали чаще болеть дети. Сейчас в Нижегородской области распространяется омикрон-штамм, при котором течение заболевания больше напоминает ОРВИ: пневмонии и необходимость госпитализации становятся не таким частым явлением. Однако это не повод расслабляться: если вы почувствовали недомогание или первые признаки заболевания, останьтесь дома, чтобы не заразить других.

Напомним, за минувшие сутки в Нижегородской области ковидом заболели 1492 человека, 16 из них с летальным исходом.

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