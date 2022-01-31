Потепление до нуля градусов ожидается в Нижнем Новгороде 1 февраля. Фото: Алексей ФОКИН

Кратковременная оттепель придет в Нижний Новгород 1 февраля. Уже завтра в регионе потеплеет до нуля градусов, сообщается на сайте «Гисметео».

В ночь на вторник будет легкий мороз -2 градуса, а днем столбики термометров поднимутся до отметки 0 градусов. Синоптики прогнозируют небольшой снегопад – преимущественно утром и вечером. Ветер южный 5-9 метров в секунду.

Погода будет облачной, но в середине дня из-за туч ненадолго выглянет солнце. Атмосферное давление в этот день составит 740 миллиметров ртутного столба.

Согласно метеопрогнозу, оттепель не задержится в Нижнем Новгороде надолго: уже на следующий день, 2 февраля, похолодает до -2…-6 градусов.