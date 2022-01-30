Внеуличный трамвайный маршрут свяжет центр Сормова и Седьмой микрорайон

Новый трамвайный маршрут планируют построить из центра Сормова в Седьмой микрорайон. Выделенную линию скоростного трамвая проложат через пустыри, чтобы она не пересекалась с проезжими частями для автомобилей. Об этом сообщает телекомпания «Волга» со ссылкой на заместителя губернатора Нижегородской области Сергея Морозова.

- В целом транспортную доступность этого микрорайона должны решить новая станция метро в центре Сормова и продление в Седьмой микрорайон линии трамвая как внеуличного транспорта, - пояснил чиновник. - Весь остальной транспорт не препятствует движению, трамвай идёт с гарантированной скоростью, в гарантированных интервалах, за счёт чего является максимально удобным для жителей.

Напомним, что строительство новых трамвайных веток уже давно обсуждается в Нижнем Новгороде, также как и модернизация наземного электротранспорта.

Если проект будет реализован, то объем пассажиропотока по трамваям вырастет с 32 миллионов до 45,8, а по троллейбусам - с 19 до 38 миллионов пассажиров в год.

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