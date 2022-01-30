19-летняя Елизавета Симонова пропала в Заволжье

Фото: ПСО ВОЛОНТЕР НН

В Заволжье пропала 19-летняя Елизавета Симонова. Девушка 30 января ушла из дома на улице Советской и не вернулась. Об этом сообщает поисково-спасательный отряд «Волонтер».

- Помогите распространить информацию! – просят поисковики.

Пропавшая имеет среднее телосложение, рост 165 сантиметров, волосы тёмные до плеч и глаза серые. Среди особых примет – искривлённый передний зуб. Была одета в бежевый пуховик и синие джинсы, при себе у неё были только ключи от дома.

Все, кому известно что-либо о месте нахождении Елизаветы Симоновой, просят звонить на горячую линию волонтёрского отряда по телефону: 8-(831) 291-51-51или инфоргу поиска: 8-950-605-40-76 Ольга (Фиона).

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