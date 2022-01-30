День профориентации пройдет в Дзержинске 1 февраля

День профессиональной ориентации «Стратегия поиска работы» пройдет в городе Дзержинске 1 февраля. Мероприятие состоится в центре занятости населения для безработных граждан. Об этом сообщает управление по труду и занятости населения Нижегородской области.

Отвечать на вопросы граждан будет профессиональный юрист, именно он расскажет о порядке и условиях начисления пособия по безработице.

В ходе мероприятия для присутствующих проведут групповую консультацию с профессиональным психологом, где можно будет обсудить смену направления сферы деятельности, вопросы трудоустройства и профессионального развития.

– Психолог поможет определить уровень стресса, притязаний и при необходимости предоставит рекомендации по коррекции той или иной характеристики, – заверили в ведомстве. – Карьерный консультант центра занятости поможет составить резюме, а также предоставит рекомендации для успешного прохождения собеседования.

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