Пятый мост через Оку начнут строить в Нижнем Новгороде в 2022 году

Пятый мост через Оку, на который будет выходить Богородская трасса на окраине деревни Ольгино, начнут строить уже в 2022 году. Об этом сообщает телекомпания «Волга» со ссылкой на заместителя губернатора Нижегородской области Сергея Морозова.

Осенью 2021 года проводился конкурс по выбору подрядчика для разработки проекта нового моста через Оку, тогда же был и заключён договор с выбранной организацией.

- Мы планируем, что летом мы уже получим заключение государственной экспертизы, - добавил чиновник.

Введение ещё одной переправы в эксплуатацию позволит сократить путь из микрорайона Щербинки-2, поселков Ольгино и Новинки до Автозавода и аэропорта на 45 минут. Также мост позволит разгрузить проспекта дублёр проспекта Гагарина и Мызинский мост.

Напомним, что реализовать проект планируется в три этапа: строительство мостового перехода через Оку, реконструкция автодороги по улице Фучика и реконструкция дороги по улице Героя Шнитникова в Автозаводском районе. Разработка проекта окского моста обойдется в 162 миллиона рублей, а общая сумма строительства дублера проспекта Гагарина оценивается в 47 миллиардов рублей.

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