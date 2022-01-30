Медики рассказали о состоянии пострадавших в ДТП под Нижним Новгородом

Врачи рассказали о состоянии пострадавших в ДТП в Богородском районе 30 января. В аварии около деревни Бурцево травмы получили пять человек: трое взрослых и двое детей. Об этом сообщает министерство здравоохранения Нижегородской области.

Детей в тяжёлом состоянии доставили в реанимацию областной детской больницы. Ещё двух пострадавших – мужчину и женщину – госпитализировали с тяжелыми травмами в больницу скорой медицинской помощи города Дзержинск.

- Ещё один пострадавший в состоянии средней степени тяжести находится в травматологическом отделении клинической больницы № 13, - отметили в ведомстве.

Напомним, что столкновение произошло утром на 431 километре трассы «Ряжск-Касимов-Муром-Нижний Новгород», где один из водителей не справился с управлением и вылетел на встречку.

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