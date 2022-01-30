Центр амбулаторной онкологической помощи заработал в Выксе

Подобные центры создаются в Нижегородской области в рамках национального проекта «Здравоохранение».
Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области
В пятницу, 28 января, новый центр амбулаторной онкологической помощи открылся на базе центральной районной больницы в Выксе. Его создали по национальному проекту «Здравоохранение» и с конца декабря 2021 года он работал в тестовом режиме. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
Центр оснащён маммографом, УЗИ-аппаратом экспертного класса, видеоэндоскопическим комплексом. Здесь врачи на ранних этапах смогут диагностировать онкозаболевание и в дальнейшем спасти жизнь.
- Подобные центры уже доказали свою эффективность. Они оснащаются высокотехнологичным медоборудованиям, и качество помощи здесь высокое, - подчеркнул губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
В центре ведется прием врачей-онкологов и докторов ультразвуковой диагностики. В настоящее время все силы здравоохранения направлены на борьбу с коронавирусом, однако диагностика и лечение онкологических заболеваний остаются в приоритете.
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