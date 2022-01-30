Прощание с гендиректором мясокомбината «Дэмка» Алексеем Костюниным состоится в Дзержинске 31 января

Прощание с генеральным директором мясокомбината «Дэмка » Алексеем Костюниным пройдет в Дзержинске в понедельник, 31 января 2022 года. Церемония состоится в Храме Антония Великого (около Северных ворот) в 11:00.

Соболезнования в связи с уходом из жизни Алексея Костюнина выразил глава Дзержинска Иван Носков.

- Он был очень настойчивым человеком и талантливым руководителем. Всегда много спорил со всеми, старался выбивать для предприятия лучшие условия для развития. Его уважали, понимая, что за его настойчивостью и бескомпромиссностью скрывается любовь к предприятию, которому он отдал более 30 лет жизни, - написал чиновник на своей странице в соцсетях. - С ним было непросто, но всегда интересно - как и со всеми людьми, искренне болеющими душой за свое дело. Выражаю соболезнования семье Алексея Борисовича. Это тяжелая потеря не только для вас, но и для всего города.

Напомним, что Алексей Борисович ушел из жизни в возрасте 56 лет.

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