Ещё 16 нижегородцев скончалось от коронавируса за сутки

По данным на 30 января 2022 года, статистика смертности в регионе остается на стабильном уровне. Так, общее количество смертей в регионе увеличилось до 10 489 человек. К сожалению, за последние сутки умерло ещё шестнадцать нижегородцев. Об этом сообщает портал стопкоронавирус.рф.

- По состоянию на 28 января, коллективный иммунитет в регионе составляет 64,5%. Полную вакцинацию прошли 1 781 746 человек, а прививку первым компонентом сделали 1 858 746 нижегородцев, - сообщается на сайте.

К слову, Нижегородская область не соответствует четырем критериям, которые говорят о том, что регион свободен от COVID-19. Сейчас позитивный показатель в нашем регионе всего один и это – охват тестированием не менее 300 на 100 тысяч населения.

Напомним, главной новостью минувших дней стало начало вакцинации от COVID-19 нижегородских подростков. В регион поступила первая партия вакцины «Спутник M» - более двух тысяч доз.

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