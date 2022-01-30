Ещё у 1 492 нижегородцев диагностировали коронавирус за сутки

По данным на 30 января 2022 года, общее число зараженных COVID-19 в Нижегородской области достигло 251 859 человек. За последние сутки был выявлено 1 492 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, из них 263 человека госпитализировано. Об этом сообщает портал стопкоронавирус.рф.

Число новых выздоровевших пациентов в Нижегородской области составило 705 человек. Напомним, что с начала пандемии COVID-19 побороли уже 227 181 житель Нижегородской области.

Территории Нижегородской области с высоким количеством человек, зараженных коронавирусом, находятся в Дзержинске и на Бору. Наименьшее количество человек, зараженных коронавирусом, отмечено в Первомайском районе и Спасском районе.

По ежедневной заболеваемости COVID-19 Нижегородская область теперь занимает четвёртое место. Выше находятся Москва, Санкт-Петербург и Московская область.

Как ранее сообщалось, всю актуальную информацию о текущей эпидемиологической ситуации с коронавирусом достоверно и оперативно предоставляет официальный ресурс от правительства России: стопкоронавирус.рф.

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