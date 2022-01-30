С 31 января налоговая служба Нижегородской области будет работать по онлайн-записи

С 31 января нижегородцы смогут попасть на приём в налоговую инспекцию только по онлайн-записи. Такое решение связано с ростом заболеваемости коронавирусом и предотвращения её дальнейшего распространения. Об этом сообщает управление ФНС России по Нижегородской области.

Работа в дистанционном формате будет выстроена в следующем порядке. Так, попасть на прием в операционный зал можно будет через предзапись на сайте УФНС, а принимать бумажную корреспонденцию от заявителей в налоговых органах будут через специальный бокс, установленный перед входом в сам зал. Нижегородцев также просят оставлять на конвертах свои номера телефонов для связи.

Кстати, большинство услуг налоговой службы можно получить через интерактивные сервисы в режиме онлайн, без посещения ведомства, а проконсультироваться по возникающим вопросам можно по телефону 8-800-222-2222.

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