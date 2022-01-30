Небольшой снег и до -10 градусов мороза ожидается в Нижнем Новгороде 30 января

Воскресный день 30 января в Нижнем Новгороде начался с лёгкого снега, слабого ветра и температуры воздуха в пределах от -9 до -10 градусов. Об этом сообщает сервис Яндекс.погода.

Днем на улице станет на пару градусов теплее и столбики термометров покажут от -8 до -7 градусов, однако ощущаться температура воздуха будет как -13 градусов. К вечеру температура воздуха станет ещё комфортнее и приблизится к отметке в -6 градусов. В течение всего дня обещают небольшой снег.

Влажность воздуха составит 89-90%, а атмосферное давление составит 741-743 миллиметра ртутного столба. В этот день в регионе ожидаются порывы юго-восточного ветра со скоростью до 3,3 метров в секунду.

На следующей рабочей неделе в городе продолжит идти снег, а температура воздуха не будет опускаться ниже -13 градусов.

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