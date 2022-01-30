Умер директор мясокомбината «ДЭМКА» Алексей Костюнин

Фото: Дзержинское время

В возрасте 56 лет из жизни ушел генеральный директор ОАО «Дзержинский мясокомбинат «ДЭМКА» Алексей Костюнин. Мужчину вспоминают как весёлого и общительного человека. Об утрате стало известно из социальных сетей.

- Ушёл замечательный руководитель и Человек! Земля пухом! – выразил свои соболезнования местный житель Иван Иванов.

- Самые искренние соболезнования. Молодой, в расцвете сил человек. Царствия небесного, - добавила другая жительница Юлия Федченко.

Алексей Борисович родился в Дзержинске 25 марта 1965 года. После окончания школы Алексей Костюнин поступил в Дзержинский филиал Политехнического института на специальность «Машины и аппараты химических производств». Затем мужчина начал работу на заводе «Заря», откуда его отправили на двухлетнее обучение в Военную Академию химической защиты в Москве.

В 1991 году Алексей Борисович получил место начальника технического отдела на Дзержинском мясокомбинате. На предприятии он также успел поработать в должности заместителя по капстроительству, а после и на посту заместителя по общим вопросам.

В 2000 году Алексей Костюнин был выбран на должность генерального директора предприятия «ДЭМКА».

«Комсомольская правда» в Нижнем Новгороде» выражает глубокие соболезнования родным и близким Алексея Костюнина.

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