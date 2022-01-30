Цены на мороженую рыбу и черный чай снизились в Нижегородской области

Вновь небольшое понижение цен произошло в Нижегородской области – подешевели мороженая неразделанная рыба, черный байховый чай, куриные яйца, свекла, яблоки и хлебобулочные изделия из пшеничной муки. Об этом сообщает региональное министерство экономического развития и инвестиций со ссылкой на Нижегородстат.

- По данным службы статистики, за период с 14 по 21 января в Нижегородской области средняя цена на свеклу снизилась до 38,13 рублей за килограмм, - говорится в сообщении. - В регионе также снизилась стоимость на репчатый лук, пшено, морковь и шлифованный рис.

Тем временем, цена на яблоки снизилась на 1,1%. Так, если раньше они стоили 88,64 рублей за килограмм, то сейчас 87,65 рублей. Цена на чай черный байховый упала на 2,4%, с 884,82 до 863,33 рублей за килограмм.

Стоимость яиц куриных снизилась на 2,4%. Так, если раньше десяток стоил 80,28 рублей, то сейчас 78,32 рублей. Хлебобулочные изделия из пшеничной муки различных сортов стали дешевле на 1,2%, цена снизилась незначительно с 83,35 рублей до 82,39 рублей.

Также цена упала на мороженую неразделанную рыбу, с 173,59 рублей до 171,6 рубля за килограмм.

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