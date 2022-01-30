Глеб Никитин пока не планирует вакцинировать своих детей от COVID-19

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в ближайшее время не планирует вакцинировать своих детей от новой коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом он сообщил в своем Instagram.

- Глеб Сергеевич, а Вы планируете прививать своих детей от ковид, новой вакциной? – поинтересовалась в комментариях к публикации нижегородка.

В ответ глава региона пояснил, что оба его ребёнка недавно переболели коронавирусом, в связи с чем у них сейчас высокие титры антител.

- Поэтому пока неактуально. Но когда снизятся - будем прививаться, - добавил Глеб Никитин.

Напомним, что первая партия детской вакцины «Спутник М» поступила в Нижегородскую область 28 января. Прививки от коронавируса делаются детям с согласия родителей или самого несовершеннолетнего, если ему больше 15 лет.

Вакцинация подростков от COVID-19 будет проводиться только на добровольной основе.

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