У деревни Ольгино застроят жильем территорию площадью около 300 га

Архитектурный совет одобрил концепцию застройки территории площадью 300 га возле деревни Ольгино. В перспективе там должен появиться крупный жилой микрорайон, где планируют построить около 1,5 миллионов квадратных метров жилья.

- Члены совета рассмотрели планировку с красными линиями, дорожной сетью и квартальной застройкой, - сообщает «Коммерсант-Приволжье». - После доработки мастер-плана начнется разработка проекта планировки и межевания территории.

Данная концепция была разработана госучреждением «Институт развития агломерации Нижегородской области». В дальнейшем эта концепция должна быть согласована региональным штабом под председательством заместителя губернатора Сергея Морозова.