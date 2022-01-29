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Общество29 января 2022 16:25

У деревни Ольгино застроят жильем территорию площадью около 300 га

В перспективе там появится новый жилой микрорайон
Юлия ВАСИЛИШИНА
Юлия ВАСИЛИШИНА
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Архитектурный совет одобрил концепцию застройки территории площадью 300 га возле деревни Ольгино. В перспективе там должен появиться крупный жилой микрорайон, где планируют построить около 1,5 миллионов квадратных метров жилья.

- Члены совета рассмотрели планировку с красными линиями, дорожной сетью и квартальной застройкой, - сообщает «Коммерсант-Приволжье». - После доработки мастер-плана начнется разработка проекта планировки и межевания территории.

Данная концепция была разработана госучреждением «Институт развития агломерации Нижегородской области». В дальнейшем эта концепция должна быть согласована региональным штабом под председательством заместителя губернатора Сергея Морозова.

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