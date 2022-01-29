Нижний Новгород
ФотоВидеоCovid-19 в Нижнем НовгородеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Нижний Новгород
ФотоВидеоCovid-19 в Нижнем НовгородеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Нижний Новгород
-3°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество29 января 2022 15:57

Нижегородец с тяжелой онкологией справился с коронавирусом

Болезнь у него протекала тяжело
Юлия ВАСИЛИШИНА
Юлия ВАСИЛИШИНА
КомментироватьОставить комментарий(0)

В Нижнем Новгороде 27-летний мужчина, страдающий тяжелой формой онкологии, справился с коронавирусом. И это несмотря на тяжелое течение заболевания.

- У пациента был острый лейкоз, после прохождения химиотерапии у него наступила ремиссия, - сообщила NewsNN со ссылкой на заведующую отделением неотложной кардиологии городской клинической больницы № 5 Ольга Коченюк. - Но COVID-19 протекал тяжело, анализы были плохими. Но, тем не менее, пациенту удалось выздороветь

Напомним, в Нижегородской области продолжает расти заболеваемость коронавирусом. За последние сутки в регионе были выявлены рекордные 1811 новых случаев заражения коронавирусом. Такой большой показатель зарегистрирован впервые с начала пандемии.

0