Нижегородец с тяжелой онкологией справился с коронавирусом

В Нижнем Новгороде 27-летний мужчина, страдающий тяжелой формой онкологии, справился с коронавирусом. И это несмотря на тяжелое течение заболевания.

- У пациента был острый лейкоз, после прохождения химиотерапии у него наступила ремиссия, - сообщила NewsNN со ссылкой на заведующую отделением неотложной кардиологии городской клинической больницы № 5 Ольга Коченюк. - Но COVID-19 протекал тяжело, анализы были плохими. Но, тем не менее, пациенту удалось выздороветь

Напомним, в Нижегородской области продолжает расти заболеваемость коронавирусом. За последние сутки в регионе были выявлены рекордные 1811 новых случаев заражения коронавирусом. Такой большой показатель зарегистрирован впервые с начала пандемии.