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Общество29 января 2022 15:01

Мелик-Гусейнов опубликовал обращение к медикам

Глава нижегородского Минздрава рассказал о тысячах мобилизованных студентов-медиков
Юлия ВАСИЛИШИНА
Юлия ВАСИЛИШИНА
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Министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов обратился к медикам в начале пятой волны. Свое обращение он опубликовал на своей странице Инстаграм.

- Искренне благодарю вас за неимоверный труд. За силу воли и терпение в сложнейших порой ситуациях, - отметил Давид Мелик-Гусейнов. - Работать постоянно в стрессе, выжимая себя до предела каждый день, и утром снова возвращаться к пациентам, анализам, картам, разбору жалоб. Знаю, как тяжело сейчас каждому из вас. Но я очень прошу держаться.

По словам главы Минздрава, в регионе мобилизованы больше тысячи студентов старших курсов медицинских вузов.

- И каждый день число наших помощников растёт, - отметил Давид Мелик-Гусейнов. - Направили более 400 единиц дополнительных транспортных средств, чтоб была возможность быстрее добраться до пациентов. Даже ведущие телепередач нам помогают в качестве автоволонтеров.