Мелик-Гусейнов опубликовал обращение к медикам

Министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов обратился к медикам в начале пятой волны. Свое обращение он опубликовал на своей странице Инстаграм.

- Искренне благодарю вас за неимоверный труд. За силу воли и терпение в сложнейших порой ситуациях, - отметил Давид Мелик-Гусейнов. - Работать постоянно в стрессе, выжимая себя до предела каждый день, и утром снова возвращаться к пациентам, анализам, картам, разбору жалоб. Знаю, как тяжело сейчас каждому из вас. Но я очень прошу держаться.

По словам главы Минздрава, в регионе мобилизованы больше тысячи студентов старших курсов медицинских вузов.

- И каждый день число наших помощников растёт, - отметил Давид Мелик-Гусейнов. - Направили более 400 единиц дополнительных транспортных средств, чтоб была возможность быстрее добраться до пациентов. Даже ведущие телепередач нам помогают в качестве автоволонтеров.