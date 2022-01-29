Около 25 тысяч частных домов в Нижегородской области будут газифицированы в 2022 году

Программа догазификации домов продолжится в Нижегородской области в 2022 году. Фото: Олег ЗОЛОТО

В 25 тысяч частных домов Нижегородской области поступит газ по программе догазификации в 2022 году. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства со ссылкой на губернатора Глеба Никитина.

По его словам, в 2021 году участниками программы догазификации стали более 2,2 тысячи жителей в 73 населенных пунктах Нижегородской области. Изначально планировалось провести голубое топливо в 1153 домов, однако заявок было так много, что план пришлось перевыполнить почти в два раза.

В 2022 году эта работа будет продолжена.

- Отработанная на практике схема позволит в этом году серьезно увеличить темп работы. Предполагается подключить еще около 25 тысяч домовладений, - отметил Глеб Никитин.

КОНКРЕТНО

Подать заявку на догазификацию можно с помощью единого портала единого оператора газификации или на официальном сайте ПАО «Газпром газораспределение Нижний Новгород».

Также жители могут подать заявку на подключение к сетям в электронном формате, через портал госуслуг. Для этого нужно зарегистрироваться на портале, оставить заявку и заполнить единый договор на подключение к сетям.