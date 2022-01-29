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Дом. Семья29 января 2022 8:12

Имя для тигрят, родившихся в зоопарке «Лимпопо», выберут нижегородцы

Пополнение в бенгальских тигров случилось перед Новым годом
Ирина ШВЫРКАЕВА
Ирина ШВЫРКАЕВА
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Тигрята пошли окрасом в папу.

Тигрята пошли окрасом в папу.

Фото: Зоопарк "Лимпопо"

Посетители зоопарка «Лимпопо» выберут имена бенгальским тигрятам, которые родились здесь накануне Нового года. Для этого администрация учреждения объявила конкурс, который стартует 29 января.

Как рассказали в пресс-службе «Лимпопо», конкурс пройдет в два этапа. На первом этапе будут приниматься предложения от посетителей – свои варианты имен можно оставить в специальном боксе, установленном рядом с вольером, где обитают тигры. Сделать это можно будет до 13 февраля, после чего голосование пройдет в группе зоопарка ВКонтакте, где имена-победители будут выбраны по числу «лайков».

Напомним, два бенгальских тигренка – мальчик и девочка - родились в семье тигров Веги и Барсика. Вега – белая тигрица, а Барсик – традиционного рыжего окраса, он старше своей возлюбленной примерно на четыре года. Котята, которые родились у пары, окрасом пошли в отца. Это первое потомство, которое принесла Вега. Кстати, она поселилась в «Лимпопо» в июне 2021 года.

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