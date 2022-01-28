4300 коек для коронавирусных пациентов развернуто в Нижегородской области. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Нижегородской области дополнительно развернуто 200 коек для пациентов с коронавирусом. Общее число мест в «красных зонах» больниц региона сейчас составляет 4300. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

28 января губернатор Глеб Никитин внес изменения в указ о режиме повышенной готовности из-за высокой заболеваемости ковидом. За последние сутки в регионе зарегистрировано 1595 новых случаев заболеваний, 17 из них с летальным исходом.

Губернатор поручил министру здравоохранения разработать предложения по бесперебойной работе поликлиник в пиковый период заболеваемости ковидом.

По словам Глеба Никитина, в пятую волну большинстве случаев заболеваний протекает как ОРВИ и не требует госпитализации, поэтому систему здравоохранения необходимо адаптировать к новым условиям.

- Более 30 процентов коек для больных ковидом сейчас свободно, достаточно мест, оснащенных кислородом и ИВЛ. Сейчас в приоритете – амбулаторная медицинская помощь и ответственное отношение жителей к соблюдению противоэпидемиологических норм, - заявлял губернатор Нижегородской области.