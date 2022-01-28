113 нижегородских школ закрыты на карантин по коронавирусу и ОРВИ

Ограничения направлены на снижение заболеваемости. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

113 школ Нижегородской области закрыты на карантин по коронавирусу и ОРВИ по состоянию на 28 января. Об этом сообщили в Управлении регионального Роспотребнадзора.

По данным Управления, в 25% школ и детсадов региона в настоящее время частично или полностью приостановлен образовательный процесс.

- Ограничительные меры позволяют снизить темпы прироста заболеваемости ОРВИ и гриппом среди детского населения, - отметили в Роспотребнадзоре.

Ввиду того, что сохраняются риски распространения инфекции, школам и детсадам необходимо соблюдать требования эпидемиологов – выполнять утреннюю термометрию, проветривание классов, использовать разные входы в школу и проводить перемены в разное время.

Напомним, что ежедневно опасным вирусом заражаются более тысячи человек, так, за минувшие сутки выявлено 1445 случаев заражения COVID – 19.

Кроме того, известно о 48 случаях заражения штаммом «омикрон».