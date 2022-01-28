Студенты Мининского университета будут бороться за Олимпийские медали

Артем Галунин

Двое студентов и выпускница 2021 года Мининского университета вошли в основной состав сборной России на XXIV зимних Олимпийских играх в Пекине. Всего в нашей сборной 12 нижегородцев. Олимпиада пройдет с 4 по 20 февраля 2022 г.

За медали в соревнованиях по конькобежному спорту будут бороться Дарья Качанова - студентка 2 курса факультета физической культуры и спорта, призер чемпионатов мира, чемпионка мира среди юниоров, мастер спорта международного класса, и Наталья Воронина - выпускница 2021 года того же факультета, чемпионка мира (2020), бронзовый призер Олимпийских игр (2018), мировая рекордсменка на дистанции 5000 метров, заслуженный мастер спорта России. Для Дарьи это будет первая Олимпиада. Среди конькобежцев будет разыграно 14 комплектов наград, и наши спортсменки имеют реальные шансы на медали в групповом зачете. Соревнования пройдут 5-8 февраля, 10-13 февраля, 15 февраля, 17-19 февраля.

Студент четвертого курса того же факультета Артем Галунин - кандидат в мастера спорта, бронзовый призер Чемпионата России 2021 года - вошел в состав сборной по лыжному двоеборью. Для Артема это первая Олимпиаде. В этом виде спорта будет разыграно 3 комплекта наград, а даты проведения соревнований - 9, 15 и 17 февраля.

- Олимпиада - это главная цель для каждого спортсмена. Я желаю каждому из вас вступить на пьедестал, но поверьте, для Мининского вы уже - герои!, - написал в соцсетях ректор Мининского университета Виктор Сдобняков.

Дарья Качанова

В XXIV зимних Олимпийских играх примут участие более 4 тысяч атлетов из 95 стран. Они выступят в семи видах спорта, включая 15 дисциплин, в которых будет разыграно 109 комплектов медалей. Соревнования в Пекине будут проходить с учетом серьезных антиковидных мер, как было в случае с Олимпиадой в Токио-2020. Пекин — первый в истории город, который примет зимнюю Олимпиаду вслед за летней (в 2008 году). Напомним, что ранее хоккейная команда Мининского университета выиграла кубок полномочного представителя Президента в РФ в ПФО.

Фото: пресс-служба Мининского университета