В Нижегородской области выявили рекордное число заразившихся COVID за сутки. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижегородской области выявили рекордное количество заразившихся коронавирусом с начала пандемии. По данным областного минздрава на 28 января, за сутки ковидом в регионе заболели 1695 человек.

Выздоровевших же почти в три раза меньше: за прошедшие сутки диагноз «коронавирус» был снят у 589 человек. При этом на верификации находится 1811 пациентов – есть вероятность, что завтра антирекорд будет обновлен. Коечный фонд нижегородских больниц загружен на 72%.

В минздраве напоминают, что основной мерой профилактики от коронавирусной инфекции остается прививка. Сейчас в Нижегородской области вакцинировано 1,8 млн человек. Сегодня в регион поступила первая партия вакцины «Спутник М» для лиц 12-17 лет включительно, в ближайшие часы препарат поступит во все детские медицинские учреждения области.