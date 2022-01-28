Свет и горячую воду отключат частично в трёх районах Нижнего Новгорода 28 января

Электричество и горячую воду отключат по девяти адресам в трех районах Нижнего Новгорода 28 января. Об этом сообщается на сайте городского управления ГО и ЧС.

В Автозаводском районе без света останутся жители дома №10 по проспекту Кирова. Электричества здесь не будет с 13:00 до 16:00.

В Приокском районе до 16 часов электроснабжение прервется в доме №1 по улице Пятигорской, а до 15 часов без света будут дома № 12 и 14 по улице Сурикова и дом №7 по улице Крылова.

В Ленинском районе на улице Днепропетровской отключат горячую воду. Это коснется домов № 10,12,14,16. Воды не будет с 10 до 13 часов.