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Общество28 января 2022 6:51

Свет и горячую воду отключат частично в трёх районах Нижнего Новгорода 28 января

Отключения запланированы в девяти домах
Источник:kp.ru
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Электричество и горячую воду отключат по девяти адресам в трех районах Нижнего Новгорода 28 января. Об этом сообщается на сайте городского управления ГО и ЧС.

В Автозаводском районе без света останутся жители дома №10 по проспекту Кирова. Электричества здесь не будет с 13:00 до 16:00.

В Приокском районе до 16 часов электроснабжение прервется в доме №1 по улице Пятигорской, а до 15 часов без света будут дома № 12 и 14 по улице Сурикова и дом №7 по улице Крылова.

В Ленинском районе на улице Днепропетровской отключат горячую воду. Это коснется домов № 10,12,14,16. Воды не будет с 10 до 13 часов.

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