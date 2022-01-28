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Общество28 января 2022 5:52

Проход для пешеходов сделали под Канавинским мостом

Сейчас здесь подключают освещение
Ирина ШВЫРКАЕВА
Ирина ШВЫРКАЕВА
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Дорожку для пешеходов обустроили под Канавинским мостом на Окской набережной. Об этом сообщает NewsRoom24 со ссылкой на АНО «Центр 800».

Проход для пешеходов расположен под мостом с мещерской стороны и позволяет совершать променад по всей набережной, от парка на Стрелке до улицы Марата. Для удобства здесь были сделаны специальные металлические настилы и лестницы. Кроме того, в ближайшее время здесь будет смонтировано освещение.

Напомним, обновленная Стрелка открылась для помещения в 2021 году. Здесь был установлен памятник Александру Невскому, выполнено озеленение, появились скамейки и вышки с лавочками для созерцания красоты реки. Однако окончательно завершится благоустройство территории в 2022 году. Кроме того, здесь завершится реконструкция пакгаузов, в одном из которых будет обустроен концертный зал, в другом – галерея.

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