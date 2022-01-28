Проход для пешеходов сделали под Канавинским мостом

Дорожку для пешеходов обустроили под Канавинским мостом на Окской набережной. Об этом сообщает NewsRoom24 со ссылкой на АНО «Центр 800».

Проход для пешеходов расположен под мостом с мещерской стороны и позволяет совершать променад по всей набережной, от парка на Стрелке до улицы Марата. Для удобства здесь были сделаны специальные металлические настилы и лестницы. Кроме того, в ближайшее время здесь будет смонтировано освещение.

Напомним, обновленная Стрелка открылась для помещения в 2021 году. Здесь был установлен памятник Александру Невскому, выполнено озеленение, появились скамейки и вышки с лавочками для созерцания красоты реки. Однако окончательно завершится благоустройство территории в 2022 году. Кроме того, здесь завершится реконструкция пакгаузов, в одном из которых будет обустроен концертный зал, в другом – галерея.