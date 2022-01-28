Завод по производству кормов для животных построят под Нижним Новгородом. Фото: Алексей ФОКИН

Завод по производству сухих и влажный кормов для кошек и собак построят в Володарске. Реализацией проекта займется ООО «Володарские корма», входящее в состав группы компаний «Талина», сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

В создание производства будет вложено 10 млрд рублей, на предприятии будет создана 1000 новых рабочих мест. Сам завод разместится на территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР).

Предприятие будет производить около 200 тысяч тонн продукции в год – 100 тысяч тонн влажных и столько же сухих кормов. Реализация проекта планируется в два этапа, и до 2024 года мощность производства составит по 50 тысяч каждого вида корма в год.

По словам губернатора Глеба Никитина, завод по производству кормов – это не единственный проект, который ГК «Талина» планирует реализовать в регионе. Сейчас прорабатываются и другие проекты, связанные с производством пищевой продукции.